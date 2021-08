Lokführer-Gewerkschaft GDL setzt Bahnstreik fort

Nachrichtenarchiv - 12.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Lokführer-Gewerkschaft GDL setzt ihren Streik bei der Deutschen Bahn konsequent fort. Pendler und Touristen müssen auch heute mit Zugausfällen rechnen. Laut Ersatzfahrplan werden erneut drei Viertel der Fernzüge nicht fahren. GDL-Chef Weselsky drohte mit weiteren Streiks. Eine Entscheidung darüber soll in der kommenden Woche fallen. Die Bahn sorgt sich in Corona-Zeiten wegen des Platzmangels in den wenigen verbliebenen Zügen. Viele Passagiere steigen derweil auf innerdeutsche Flüge um; die Lufthansa setzt deshalb bis einschließlich Freitag größere Flugzeugtypen ein.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.08.2021 01:00 Uhr