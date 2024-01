Lokführer dürfen streiken - Arbeitsgericht lehnt Antrag der Bahn ab

Frankfurt: Die Bahn ist mit dem Versuch gescheitert, den Lokführerstreik noch gerichtlich aufzuhalten. Das Hessische Landesarbeitsgericht wies vor wenigen Minuten in zweiter Instanz eine Klage des Unternehmens gegen den Streik ab. Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens hatte die Lokführergewerkschaft GDL um 18 Uhr mit ihrem Ausstand begonnen - seitdem steht der Güterverkehr der Bahn nun still. Ab morgen Früh um 2 Uhr will die Gewerkschaft der Lokführer ihren Streik auf den Personenverkehr ausweiten. Die GDL will durchsetzen, dass die Wochenarbeitszeit im Schichtdienst verkürzt wird, ohne Abzüge beim Lohn. Die Bahn zeigt sich zwar flexibel mit Blick auf die Arbeitszeiten, lehnt es aber ab, für weniger Stunden pro Woche den vollen Lohn zu zahlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 20:00 Uhr