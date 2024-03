Lokführer des S-Bahn-Unglücks von Schäftlarn erhält Bewährungsstrafe

München: Im Prozess um das S-Bahn-Unglück in Schäftlarn mit einem Toten und zahlreichen Verletzten gibt es ein Urteil. Der angeklagte Lokführer ist vom Amtsgericht München zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Die Kammer - bestehend aus einem Richter und zwei Schöffenrichtern - sprach ihn der fahrlässigen Tötung sowie der fahrlässigen Körperverletzung in 51 Fällen schuldig. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten gefordert. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann am 14. Februar 2022 trotz eines roten Signals am S-Bahnhof Ebenhausen-Schäftlarn losgefahren war. Der Zug kollidierte in der Folge mit einer entgegenkommenden S-Bahn. Ein 24 Jahre alter Mann starb, dutzende Menschen wurden verletzt. Der 56-Jährige hatte sich vor Gericht für seine Tat entschuldigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2024 14:00 Uhr