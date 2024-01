Lokführer bestreiken seit dem Abend den Güterverkehr

Berlin: Seitkurzem bestreiket die Lokführergewerkschaft GdL - wie angekündigt - den Güterverkehr der Bahn. Morgen Früh ab 2 Uhr soll der Ausstand dann auf den Personenverkehr ausgeweitet werden. Die Bahn hofft derweil weiter auf eine einstweilige Verfügung gegen den Streik: Nachdem das Frankfurter Arbeitsgericht einen entsprechenden Antrag abgewiesen hat, verhandelt jetzt in zweiter Instanz das Landesarbeitsgericht Hessen darüber. Die GdL will mit dem Ausstand den Druck auf die Bahn noch einmal erhöhen. Der Gewerkschaft geht es vor allem darum, die Arbeitszeit im Schichtdienst zu reduzieren - ohne Lohneinbußen. Die Bahn hat bereits flexiblere Schichtzeiten in Aussicht gestellt, lehnt es aber ab, für weniger Wochenstunden den vollen Lohn zu zahlen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2024 18:15 Uhr