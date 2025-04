Lohr am Main erwartet tausende Besucher zur Karfreitagsprozession

Lohr am Main: Am Vormittag zieht eine der ältesten und größten Karfreitagsprozessionen durch die unterfränkische Stadt. 13 Darstellungen zeigen die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu. Sie sind aus Gips oder Holz gefertigt und anderthalb Meter hoch. Blumen schmücken die Figuren, die von Einwohnern der Stadt getragen werden. Dabei trät jede Berufsgruppe eine Figur. Um 10 Uhr 30 setzt sich die Prozession in Bewegung. Es werden wieder tausende Zuschauer erwartet.

