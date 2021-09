Lohnfortzahlung für Ungeimpfte entfällt ab November

Nachrichtenarchiv - 22.09.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wer sich gegen Corona hätte impfen lassen können und dann wegen einer Ansteckung in seinem Umfeld in Quarantäne muss, bekommt ab November keinen Lohnersatz mehr. Darauf haben sich die Gesundheitsminister der Länder in einer Videokonferenz geeinigt. Das betrifft auch Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Bisher erhalten alle Beschäftigten ihren Lohn im Quarantäne-Fall weiter, wenn sie nicht im Homeoffice arbeiten können. Bundesgesundheitsminister Spahn nannte die Entscheidung eine „Frage der Fairness“. Seit Beginn der Pandemie haben die Länder nämlich einer Erhebung zufolge 600 Millionen Euro an Gehaltsentschädigungen bezahlt. Er fügte hinzu, bis zum 1. November habe noch jeder die Chance, sich impfen zu lassen, inklusive Zweitimpfung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2021 17:00 Uhr