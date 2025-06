Löwe tötet in Namibia Geschäftsmann

In Namibia stirbt ein Camper durch eine Löwen-Attacke: Der namibische Unternehmer war in einer abgelegenen Safari-Region unterwegs. Beim Verlassen des Zeltes wurde er von einer Löwin attackiert und durch Bisse in Hals und Nacken tödlich verletzt. Er war als engagierter Tierschützer bekannt und hatte sich besonders für den Erhalt der Wüstenlöwen eingesetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.06.2025 12:15 Uhr