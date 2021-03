Löw will Kader für WM-Qualifikationsspiele bekannt geben

Nachrichtenarchiv - 19.03.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Bundestrainer Löw will heute den Kader für die nächsten WM-Qualifikationsspiele der Fußball-Nationalmannschaft bekannt geben. Nachdem die Gesundheitsbehörden grünes Licht gegeben haben, kann Löw auch mit den Profis planen, die in der englischen Premier League spielen. Das zuständige Gesundheitsamt in Duisburg hatte gestern die Einreise von Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Bernd Leno erlaubt. Für sie gelten aber strenge Corona-Auflagen. In Duisburg finden am 25. und 31. März die beiden WM-Qualifikationsspiele der DFB-Elf gegen Island und Nordmazedonien statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2021 12:00 Uhr