Löw hört nach EM im Sommer als Fußball-Bundestrainer auf

Frankfurt am Main: Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft braucht im Sommer einen neuen Coach. Denn Bundestrainer Löw will nach der Europameisterschaft Mitte Juli nach anderthalb Jahrzehnten auf diesem Posten aufhören. Das gab der Deutsche Fußballbund überraschend bekannt. Löws Vertrag läuft eigentlich noch bis 2022. Sein größter Erfolg mit der Nationalmannschaft war der Weltmeistertitel 2014 in Brasilien. Nach dem WM-Dekabel vier Jahre später in Russland und Niederlagen wie etwa dem 0:6 gegen Spanien vergangenen November steht der 61-Jährige aber immer wieder in der Kritik. Wer sein Nachfolger werden könnte, ist noch unklar. Der DFB, aber auch zahlreiche Fußball-Größen würdigten bereits Löws Arbeit. So sagte etwa FC Bayern-Vorstandschef Rummenigge, Löw habe eine enorm erfolgreiche Ära des deutschen Fußballs geprägt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2021 17:00 Uhr