Löw hält Bayern-Trainer Flick für möglichen Nachfolger

Nachrichtenarchiv - 20.03.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Fußball-Bundestrainer Löw kann sich Bayern-Trainer Flick gut als Nachfolger vorstellen. Im BR-Interview erklärte er, Flick habe hervorragende Voraussetzungen, Top-Spieler zu führen. Auch im Hinblick auf die Ausrichtung des Spiels und die Spielkultur sei Flick geeignet. Neben dem FC-Bayern-Trainer gebe es aber einige andere Kandidaten, so Löw, die Entscheidung liege nicht bei ihm, sondern beim DFB. Kritisch äußerte sich Löw zur Austragung der EM, die in zwölf Ländern stattfinden soll. Wenn man quer durch Europa reise, sei wegen der Corona-Pandemie Vorsicht geboten. Die Austragung des Turniers in nur einem Land sei eine Alternative, über die nachgedacht werde. Aus dem Trainergeschäft zurückziehen will sich Löw nach der EM nicht. Vom Schaukelstuhl könne keine Rede sein, er habe nach wie vor eine große Motivation.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2021 23:00 Uhr