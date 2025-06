Lösungsmittel war Ursache für Zwischenfall in Langenzenn

Langenzenn: Ein Lösungsmittel war vermutlich Ursache für einen Zwischenfall in einem DHL-Paketzentrum in der mittelfränkischen Stadt. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um den Stoff Phoron, der Atembeschwerden, Juckreiz sowie Haut- und Augenreizungen verursacht. Wie die 15 verletzten Mitarbeiter damit in Berührung gekommen sind, lässt sich laut DHL nicht mehr klären.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 07:00 Uhr