Lösungsmittel verursacht Hautreizungen bei DHL-Mitarbeitern

Weißes Pulver löst Vorfall in DHL-Zentrum aus: Das Lösungsmittel Phoron verursachte bei 15 Mitarbeitern in Langenzenn bei Nürnberg Hautreizungen. Das Pulver wurde an mehreren Paketen gefunden. Wie es dort hin kam, ist unklar. Das Bayerische Innenministerium sieht keine Hinweise für einen terroristischen Hintergrund. Das Verteilzentrum wurde geräumt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2025 21:30 Uhr