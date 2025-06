Lösungsmittel verursacht Hautreizungen bei DHL-Mitarbeitern

Ursache für Vorfall in DHL-Zentrum ist geklärt: Das Lösungsmittel Phoron ist nach Angaben des Logistikdienstleisters die Ursache für die Hautreizungen bei mehreren Mitarbeitern. Wo genau der Stoff ausgetreten sei, lasse sich nicht feststellen. Das Gebäude in Langenzenn bei Nürnberg soll morgen wieder in Betrieb genommen werden. Am Vormittag hatten mehrere Mitarbeiter über Hautreaktionen geklagt, acht mussten ärztlich behandelt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2025 17:45 Uhr