Lösung im Finanzstreit zwischen Bund und Ländern lässt auf sich warten

Berlin: Die Beratungen über milliardenschwere Ausgleichszahlungen vom Bund an Länder und Kommunen gehen weiter. Am Abend endeten Gespräche von Bundesfinanzminister Klingbeil mit mehreren Ministerpräsidenten ohne Ergebnis. Heute wollen sie ihre Beratungen fortsetzen. Am Donnerstag soll der Bundestag Entlastungen für Unternehmen beschließen, durch die bis 2029 Steuerausfälle in Höhe von mehr als 45 Milliarden Euro erwartet werden. Davon müssen Länder und Kommunen etwa zwei Drittel stemmen, was vor allem für einige Gemeinden ein Problem ist. Im Grundsatz haben sich Bund und Länder schon geeinigt, dass es dafür eine Kompensation geben soll. Gestritten wird jetzt über die Einzelheiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2025 01:00 Uhr