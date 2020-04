Lösung für Migranten auf Alan Kurdi ist in Sicht

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Für die Migranten auf dem Rettungsschiff "Alan Kurdi" zeichnet sich eine vorläufige Lösung ab. Die italienische Regierung erklärte sich dazu bereit, für die 149 Menschen an Bord innerhalb weniger Stunden ein Quarantäne-Schiff zur Verfügung zu stellen. Die Besatzung des Rettungschiffs begrüßte das Angebot. Sie arbeitet für die deutsche Organisation "Sea Eye" aus Regensburg und hatte die Migranten vor der Küste Libyens aus dem Mittelmeer gerettet. Das Einfahren in einen italienischen Hafen wurde der Kapitänin wegen der Pandemie untersagt. Zur Zeit befindet sich die "Alan Kurdi" vor der sizilianischen Küste. An Bord gibt es nach Angaben der Schiffsärztin bisher keinen Corona-Fall.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 18:00 Uhr