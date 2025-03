Löscheinsatz nach Schiffskollision vor England dauert an

Schiffe in der Nordsee brennen weiter: Mehrere internationale Schiffe helfen beim Löschen, auch eines aus Deutschland, wie das Havariekommando in Cuxhaven mitteilte. Gestern hat vor der englischen Küste ein Öltanker ein Frachtschiff gerammt, das unter anderem giftige Chemikalien geladen hatte. Beide Schiffe sind nach der Kollision in Flammen aufgegangen. Ein Crew-Mitglied wird vermisst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2025 13:15 Uhr