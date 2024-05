Löscharbeiten nach Großbrand in Berlin dauern an

Berlin: Einen Tag nach Ausbruch des Großbrandes in einer Firma für Metalltechnik im Berliner Stadtteil Lichterfelde dauern die Löscharbeiten weiter an. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, sind noch etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort. Sie müssten Gebäudeteile niederreißen, um besser an die Brandherde heranzukommen. In den Trümmern des Gebäudes flammten immer wieder Feuer auf. Die Bevölkerung werde gebeten, weiter die Fenster geschlossen zu halten. Am Abend war eine riesige Rauchwolke über den Westen Berlins gezogen. Kräfte des Technischen Hilfswerks konnten laut Feuerwehr das kontaminierte Löschwasser in großen Tanks auffangen und so verhindern, dass es in die Kanalisation oder in den nahe gelegenen Teltowkanal gelangt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2024 10:00 Uhr