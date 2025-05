Löscharbeiten nach Brand in Eggenfelden sind beendet

Eggenfelden: Die Löscharbeiten nach dem Brand auf dem Gelände eines Reifenhändlers in Niederbayern sind seit dem Morgen beendet. Die Polizei geht von einem Millionenschaden aus. Das Feuer in dem Betrieb in Eggenfelden hatte demnach auf das gesamte Gebäude übergegriffen. Etwa 230 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Verletzte gab es nicht. Nach Angaben der Kripo Passau ist die Brandursache noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 13:30 Uhr