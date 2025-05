Löhne im Gesundheitsbereich sind spürbar gestiegen

Gestiegene Löhne in Gesundheits - und Pflegeberufen: Wie das Bundesamt für Statistik mitgeteilt hat, erhielten Vollzeitbeschäftigte im April 2024 im Mittel über 1.200 Euro mehr als zehn Jahre zuvor. Besonders die Beschäftigten in der Altenpflege haben von dieser Entwicklung profitiert. Knapp 1,7 Millionen Menschen sind in Gesundheits- und Pflegeberufen vollzeitbeschäftigt, mehr als zwei Drittel sind Frauen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2025 10:45 Uhr