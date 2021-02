Lockerungsdiskussion und Schulgipfel in Bayern

Nachrichtenarchiv - 08.02.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Auf einem Schulgipfel haben Vertreter von Schülern, Lehrern und Eltern über die Möglichkeiten weiterer Schulöffnungen beraten. Kultusminister Piazolo will die Zulassung weiterer Jahrgänge zum Präsenzunterricht relativ kurzfristig entscheiden. Die Betroffenen wünschen sich mehr Planbarkeit. Kritisch sehen Lehrerverbände zum Beispiel die gegenwärtige Mischung aus Wechsel- und Digitalunterricht. Streit gibt es auch wegen der gestrichenen Faschingsferien. - Mit Blick auf weitere Lockerungen für die Wirtschaft gibt es in der Staatsregierung weiter große Unterschiede. Ministerpräsident Söder hält davon noch nichts, Wirtschaftsminister Aiwanger dringt darauf. Das haben beide in Interviews mit der ARD und dem BR klar gemacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2021 13:00 Uhr