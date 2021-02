Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Österreich und Madrid

Nachrichtenarchiv - 01.02.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: In Österreich werden die Corona-Beschränkungen ab kommenden Montag gelockert. Unter Auflagen, wie etwa einer FFP2-Maskenpflicht, dürfen Schulen, Geschäfte, Museen und Friseure wieder öffnen. Laut Kanzler Kurz wird es für Schüler der Klassen eins bis vier Präsenzunterricht geben, vorausgesetzt die Kinder können einen negativen Test vorlegen. - Auch in der Region Madrid werden die Maßnahmen gelockert. Ab Freitag dürfen sich statt bis zu vier nun maximal sechs Personen auf Terrassen von Gaststätten treffen. Der Beginn der nächtlichen Ausgangssperre könnte außerdem von 22 Uhr auf Mitternacht verschoben werden. In anderen Regionen Spaniens werden Regeln derzeit eher verschärft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2021 23:00 Uhr