Lockdown wird wohl bis Mitte Februar verlängert

Italiens Ministerpräsident Conte wirbt im Senat um Vertrauen

Rom: Nach der erfolgreichen Abstimmung im Unterhaus stellt Italiens Ministerpräsident Conte heute im Senat die Vertrauensfrage. Am Vormittag warb Conte nochmal um die Unterstützung für seine Regierung. In der derzeitigen schwierigen Situation seien parlamentarische Kräfte guten Willens erforderlich, so der Ministerpräsident in seiner Rede. Im Senat verfügen Contes Koalitionsparteien über keine eigene Mehrheit. Ein Ergebnis der Abstimmung wird am Abend erwartet. Oppositionsführer Salvini fordert angesichts der Regierungskrise Neuwahlen. Conte hatte die Vertrauensfrage gestellt, nachdem am Mittwoch seine Regierungskoalition mitten in der Corona- und der Wirtschaftskrise am Streit über die Corona-Hilfen der EU geplatzt war.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2021 13:00 Uhr