Lockdown wird bis Ende Januar verlängert

Nachrichtenarchiv - 06.01.2021 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen wird der Lockdown bis Ende Januar verlängert. Schulen und Kitas bleiben größtenteils bis Ende Januar geschlossen. Das haben Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder auf ihrem Krisengipfel vereinbart. Auch die Kontaktbeschränkungen werden nochmal verschärft. So sollen private Treffen künftig nur noch mit einer weiteren Person möglich sein, die nicht zum eigenen Haushalt gehört. In Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 200 soll zudem der Bewegungsradius der Bürger auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzt werden. Laut Robert Koch-Institut gibt es derzeit 68 Kreise mit einem solchen Inzidenzwert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.01.2021 06:15 Uhr