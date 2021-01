Lockdown wird bis 31. Januar verlängert und verschärft

Nachrichtenarchiv - 05.01.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Lockdown in Deutschland wird wegen der andauernden Corona-Pandemie bis 31. Januar verlängert und verschärft. Das hat Kanzlerin Merkel am frühen Abend nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder bekanntgegeben. Schulen und Kitas bleiben größtenteils bis Ende Januar geschlossen. In Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 wird die Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger eingeschränkt. Dort ist es dann nur noch erlaubt, sich im Umkreis von 15 Kilometer um den eigenen Wohnort zu bewegen. Ausnahmen seien nur triftige Gründe wie der Weg zur Arbeit oder zum Arzt. Tagesausflüge seien keine solchen Gründe, betonte Merkel. Außerdem sollen private Kontakte weiter verringert werden. Treffen darf es dann nur noch mit dem eigenen Hausstand und höchsten einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person geben. Außerdem sollen Betriebskantinen außer für die Speisenmitnahme geschlossen werden. Am 25. Januar wollen Bund und Länder erneut über die Corona-Lage beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2021 22:00 Uhr