Lockdown-Verlängerung bis in den März zeichnet sich ab, Frisöre sollen früher öffnen

Nachrichtenarchiv - 10.02.2021 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bund-Länder-Beratungen über den künftigen Kurs in der Corona-Krise dauern an. Bei der Videokonferenz zeichnet sich ab, dass der Lockdown um mehrere Wochen bis in den März verlängert wird. Uneinig sind sich die Teilnehmer aber noch über die genaue Dauer. Während das Kanzleramt die strikten Maßnahmen bis 14. März aufrechterhalten will, haben sich die Ministerpräsidenten in einem Arbeitspapier auf den 7. März geeinigt. Eine Ausnahme gibt es offenbar bereits. Nach übereinstimmenden Medienberichten haben sich Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten darauf verständigt, dass die Friseurgeschäfte schon zum 1. März wieder öffnen dürfen. Kein bundesweit einheitliches Vorgehen bahnt sich wohl für die Öffnung von Kitas und Schulen an. Der Bund plant, dieses besonders umstrittene Thema praktisch in das Ermessen der einzelnen Länder zu stellen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.02.2021 19:15 Uhr