Lockdown soll offenbar bis Ende des Monats verlängert werden

09.02.2021 02:00 Uhr

Berlin: Einen Tag vor den Bund Länder Beratungen über das weitere Vorgehen in der Pandemie deutet vieles auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. Februar hin. Mehrere Quellen bestätigten dem ARD-Hauptstadtstudio, dass Kanzlerin Merkel sich im CDU-Präsidium dafür ausgesprochen haben soll, die Infektionszahlen noch weitere zwei Wochen zu drücken. Gleichzeitig müsse am Ende der Beratungen auch klar sein, wie ein mögliches Öffnungsszenario für Schulen und Kitas aussehen könnte, so Merkel.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.02.2021 02:00 Uhr