Lockdown könnte laut Medienberichten noch bis Mitte Juni andauern

Berlin: In Deutschland könnte der Lockdown einem Medienbericht zufolge noch bis Ende Mai oder Mitte Juni andauern. Das berichtet der "Tagesspiegel" und beruft sich dabei auf die gestrigen Beratungen der Länder mit Kanzleramtsminister Braun. Demnach rechnet die Bundesregierung mit einer unverändert verschärften Infektionslage von weiteren sechs bis acht Wochen. Grundlage für die Lockdown-Maßnahmen ist dann das neue Infektionsschutzgesetz, das morgen vom Kabinett auf den Weg gebracht werden soll. Demnach gelten bundesweit die gleichen Vorgaben, wenn in einer Stadt oder in einem Landkreis die Inzidenz von 100 überschritten wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2021 16:00 Uhr