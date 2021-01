Lockdown in Österreich angeblich bis 24. Januar

Assange soll nicht an die USA ausgeliefert werden

London: WikiLeaks-Gründer Assange soll nicht an die USA ausgeliefert werden. Das hat ein Gericht in der britischen Hauptstadt am Mittag entschieden. Der 49 Jahre alte gebürtige Australier werde wegen der Haftbedingungen, die ihn in den Vereinigten Staaten erwarteten, nicht ausgeliefert, erklärte das Gericht. Zudem gebe es bei Assange Hinweise auf Depressionen und Selbstmordgedanken. Im Fall einer Verurteilung in den USA drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Die USA kündigten bereits an, in Berufung zu gehen. Sie beschuldigen Assange der Spionage, weil seine Enthüllungsplattform Wikileaks vor zehn Jahren vertrauliche Dokumente des US-Militärs veröffentlicht hatte. Das Anwaltsteam von Assange argumentiert, dass er als Journalist gehandelt habe und sein Wirken durch die Pressefreiheit geschützt sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.01.2021 12:45 Uhr