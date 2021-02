Lockdown in Deutschland wird bis 7. März verlängert - Frisöre dürfen früher öffnen

Nachrichtenarchiv - 10.02.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Corona-Lockdown in Deutschland wird zunächst bis 7. März verlängert. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Videokonferenz geeinigt. Demnach soll der Lockdown etwa für Handel und Gastronomie erst gelockert werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 sinkt. Aktuell liegt sie bei 68. Bundeskanzlerin Merkel sprach zwar von einer zufriedenstellenden Entwicklung bei den Neuinfektionen in den vergangenen Wochen und dankte den Bürgern für ihre Bemühungen, verwies aber gleichzeitig auf die ansteckenderen Virusvarianten. Man müsse weiter vorsichtig sein. Die Kanzlerin verkündete nur eine konkrete Lockerung. So dürfen Friseurgeschäfte ab dem 1. März wieder aufmachen. Das Öffnen von Kitas und Schulen wird im Ermessen der einzelnen Bundesländer liegen. Wie es in Bayern genau weitergeht, darüber berät morgen das Kabinett.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2021 20:00 Uhr