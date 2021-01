Lockdown dauert nun bis einschließlich 14. Februar

Nachrichtenarchiv - 20.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder haben im Kampf gegen Corona einen verlängerten Lockdown bis zum 14. Februar beschlossen. Nach fast acht-stündigen Beratungen vereinbarte die Runde, dass bis dahin auch Schulen und Kitas zu bleiben. Ziel ist es, die Ausbreitung von Virus-Mutationen in Deutschland zu verhindern. Außerdem ist Homeoffice künftig - wo möglich - Pflicht. In Geschäften, Bussen und Bahnen müssen medizinische Masken getragen werden. In Bayern sind allerdings bereits FFP2-Masken vorgeschrieben. Am Vormittag will die Staatsregierung die anderen Beschlüsse offiziell umsetzen. Mittlerweile gehen die Infektionszahlen leicht zurück: Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden knapp 16.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 3.600 weniger als vor einer Woche. Außerdem wurden weitere Todesfälle registriert: Zusammen mit Nachmeldungen sind es 1.148.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2021 09:00 Uhr