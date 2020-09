Lob für Regensburger Theater für Überbrückung des Lockdown

Nachrichtenarchiv - 08.09.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Das Theater Regensburg hat eine besondere Auszeichnung bekommen. Das Fachmagazin "Die deutsche Bühne" attesierte dem Theater, den Corona-Shutdown vorbildlich und Ideenreich überbrückt zu haben und das weit besser als andere Theater in Deutschland. In der Saisonbilanz bekommt das Theater außerdem einen zweiten Platz in der Kategorie "Format im Shutdown".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2020 15:00 Uhr