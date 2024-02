LNG-Terminal vor Rügen hat Probebetrieb aufgenommen

Mukran: Im Industriehafen vor der Ostsee-Insel Rügen hat ein Flüssiggas-Terminal den Probebetrieb aufgenommen. Am Morgen war das Spezialschiff "Energos Power" im Hafen von Mukran eingelaufen. Es ist mit norwegischem Flüssigerdgas - LNG - beladen. Diese Ladung wird nun wieder in einen gasförmigen Zustand versetzt und über bereits fertiggestellte Leitungen auf dem Festland verteilt. Künftig soll die "Energos Power" als Terminal für weitere Gaslieferungen per Schiff dienen. Um die LNG-Anlage hatte es monatelang Streit gegeben. Kommunalpolitiker und Umweltschützer fürchten negative Folgen für Tourismus und Natur.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 12:00 Uhr