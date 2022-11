LNG-Terminal in Wilhelmshaven wurde eröffnet

IG Metall weitet Warnstreiks in Bayern aus

Ingolstadt: Etwa 15.000 Mitarbeiter der Metall- und Elektroindustrie sind am Vormittag zur Warnstreik-Kundgebung in Ingolstadt zusammengekommen. Laut IG Metall demonstrierten vor der Zentrale von Audi nicht nur Beschäftigte des Autobauers, sondern auch Mitarbeiter aller anderen Firmen der Metall- und Elektroindustrie in Ingolstadt. Zu ihnen sprach der Chef der IG Metall Bayern, Horn. Er bekräftigte die Forderung nach acht Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Im BR-Gespräch kündigte Horn außerdem längere Warnstreiks an, sollten die Verhandlungen nächste Woche in Stuttgart kein Ergebnis bringen. Baden-Württemberg könnte in dieser Tarifrunde der Pilotbezirk werden. Bayernweit gibt es nach Gewerkschaftsangaben heute in 131 Betrieben Warnstreiks - unter anderem bei BMW. Kundgebungen finden auch in Augsburg, Nürnberg und Schweinfurt statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2022 12:15 Uhr