Lkw rast in Passau in Menschengruppe - Eine Tote

Passau: In der niederbayerischen Stadt ist am Vormittag ein Lastwagen in eine Gruppe von Passanten gefahren. Dabei wurde in der Bahnhofstraße eine Frau getötet, teilte die Polizei soeben dem BR mit. Vier weitere wurden demnach schwer verletzt. Auch der Lkw-Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei könne noch keine genauen Angaben machen, gehe aber eher von einem Unfall als einem Anschlag aus, hieß es weiter. Eventuell habe der Lkw-Fahrer gesundheitliche Probleme gehabt. Laut Polizei gibt es viele Augenzeugen. Deswegen hoffe man, den Unfallhergang schnell rekonstruieren zu können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.12.2023 11:15 Uhr