LKW-Konvoi bringt Wasser, Lebensmittel und Medikamente in den Gazastreifen

Rafah: Nach langem Warten ist in der Nacht ein weiterer Hilfskonvoi aus Ägypten im Gazastreifen eingetroffen. 14 LKW brachten Wasser, Lebensmittel und Medikamente in das abgeriegelte Gebiet. Israel teilte mit, man habe die Fracht vorher inspiziert. Das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen, UNRWA, kritisiert allerdings, dass immer noch kein Treibstoff geliefert wurde, den man unter anderem dringend für die Generatoren von Krankenhäusern brauche. Die Vorräte des UNRWA reichten nur noch drei Tage. Zudem seien täglich 100 Lastwagen mit Hilfsgütern nötig, um die Bevölkerung im Gazastreifen zu versorgen. US-Präsident Biden und Israels Premier Netanjahu sollen vereinbart haben, dass es der - so wörtlich - " Fluss dieser lebenswichtigen Hilfsgüter" in den Gazastreifen nun weitergehen werde. Das teilte das Weiße Haus in Washington mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2023 07:00 Uhr