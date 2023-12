Lkw in Passau fährt bei Ausweichmanöver in Fußgängergruppe

Passau: Ein Lastwagen ist in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Dabei kam in der Passauer Innenstadt eine 37-Jährige Frau ums Leben. Ihre elfjährige Tochter wurde schwer verletzt, ebenso drei weitere Fußgänger und der Lkw-Fahrer. Der 63-jährige war laut Polizei in der Bahnhofsstraße auf einer Liefertour unterwegs, wollte an einem parkenden Bus vorbei und fuhr dazu auf den Gehweg. Genaueres muss nun ein Gutachter klären. Der Lastwagen wurde inzwischen abgeschleppt und soll eingehender untersucht werden. Ein Sprecher wies mit deutlichen Worten Theorien in sozialen Medien zurück, wonach es eine vorsätzliche Tat gewesen sein könnte. Der Passauer Oberbürgermeister Dupper zeigte sich zutiefst betroffen und schockiert und sprach den Betroffenen und ihren Angehörigen sein Mitgefühl aus. Das Unglück bedeute den denkbar schlechtesten Ausklang für das Jahr 2023.

