LKW-Demo in München beginnt - Bauernproteste in Nürnberg

München: Zur Stunde versammeln sich auf der Münchner Theresienwiese Lastwagenfahrer mit ihren Fahrzeugen zu einem Protest gegen die LKW-Maut. Sie wird ab Juli auch auf Lastwagen unter 7,5 Tonnen Gesamtgewicht ausgeweitet. Aufgerufen hat dazu der Verband Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen. Zur gleichen Zeit fahren in Nürnberg Hunderte Landwirte mit Traktoren im Rahmen der Bauernproteste in Richtung Volksfestplatz. Wie die Polzei mitteilte, sind seit heut Früh knapp 2000 Traktoren auf sieben Routen dorthin unterwegs. Das wären deutlich weniger als die vom Bauernverband erwarteten 6000 Teilnehmer. Unterstützt werden beide Kundegebungen von der Staatsregierung. Vor den Landwirten in Nürnberg will Ministerpräsident und CSU-Chef Söder sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 10:00 Uhr