LKW-Brand auf A6 bei Ansbach sorgt für Vollsperrung

Das Wetter in Bayern: in der Nacht von Westen her wechselhaft mit teils heftigen Gewittern - aktuell gilt für das südliche Schwaben eine Unwetterwarnung. Tiefstwerte 21 bis 16 Grad. Morgen unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Donnerstag nur im Norden freundlicher. Am Freitag wieder in ganz Bayern viel Sonne. Höchstwerte 22 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2023 23:00 Uhr