LKA ist bisher nicht in Langenzenn-Ermittlungen eingebunden

Herrmann kündigt Untersuchung an: Nach dem Großeinsatz in einem DHL-Zentrum in Langenzenn bei Fürth will Bayerns Innenminister klären lassen, ob es sich um einen Anschlag gehandelt hat. Das Landeskriminalamt ist nach eigenen Angaben aber bisher nicht in die Ermittlungen eingebunden. Mindestens 13 Menschen waren am Vormittag verletzt worden, als sie im Logistikzentrum mit einer unbekannten Substanz in Berührung kamen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2025 13:45 Uhr