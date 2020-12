LKA ermittelt wegen Corona-Betrug München

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Zuge von Ermittlungen wegen Betrügereien bei der Corona-Soforthilfe haben LKA-Beamte mehrere Objekte durchsucht. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, handelt es sich um zehn Wohnungen und Geschäftsräume in Stadt und Landkreis München sowie in Pforzheim und Berlin. Die Behörden ermitteln gegen sechs Tatverdächtige im Alter von 28 bis 79 Jahren, die verdächtigt werden, unrechtmäßig Soforthilfen beantragt zu haben. So gingen bei bayerischen Behörden mindestens 17 Online-Hilfsanträge über mehr als 400.000 Euro für Betriebe ein, die gar nicht existierten.Es bestehe der Verdacht, dass die Beschuldigten zahlreiche Urkunden gefälscht haben, um an das Geld zu kommen, so das LKA.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 13:00 Uhr