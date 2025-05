Liverpooler Polizei sucht nach Motiv für Auto-Vorfall

Liverpool: Nachdem bei der Meisterparade des FC Liverpool ein Auto in eine Menschenmenge gesteuert wurde, schließen die Ermittler einen Terroranschlag aus. Bislang ist allerdings unklar, ob der festgenommene 53-jährige Brite gezielt gehandelt hat, oder ob es ein Unfall war. Nach dem Vorfall mussten 27 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden, mindestens zwei, darunter ein Kind, wurden schwer verletzt. Zwanzig weitere Menschen mit leichteren Verletzungen wurden noch vor Ort behandelt. Im Internet kursierende Aufnahmen zeigen, wie das Fahrzeug immer schneller wurde, als es in die Menschen fuhr. Ein Augenzeuge erzählte dem "Guardian", Leute hätten gegen die Scheiben des Autos geschlagen und sie dann eingeschlagen. Der Fahrer sei daraufhin in Panik geraten und habe Gas gegeben.

