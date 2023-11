Literaturpreis "Prix Goncourt" geht an früheren Filmemacher Jean-Baptiste Andrea

Paris: Die renommierte französische Literatur-Auszeichnung "Prix Goncourt" geht heuer an einen früheren Filmemacher. Nach Angaben der Jury wird Jean-Baptiste Andrea für seinen Roman mit dem deutschen Titel "Über sie wachen" geehrt. Er spielt in Italien zur Zeit des Faschismus und handelt von der Beziehung zwischen einem Bildhauer aus der Arbeiterklasse und einer Aristokratin. Andrea gilt in Frankreich als vielversprechendster Autor seiner Generation. Der "Prix Goncourt" ist nur mit symbolischen zehn Euro dotiert, kurbelt aber jedes Mal den Verkauf an.

