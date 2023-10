Literaturnobelpreis geht an Norweger Jon Fosse

Stockholm: Der Literatur-Nobelpreis geht in diesem Jahr an den Norweger Jon Fosse. Das hat die Schwedische Akademie der Wissenschaften entschieden. Zur Begründung heißt es, der 64-Jährige bekomme die Auszeichnung „für seine innovativen Theaterstücke und Prosa, die dem Unsagbaren eine Stimme geben". Einige von Fosses Stücken wurden an den wichtigsten deutschsprachigen Bühnen inszeniert. Im vergangenen Jahr ging der mit umgerechnet rund 920.000 Euro dotierte Literaturnobelpreis an die französische Schriftstellerin Annie Ernaux. Die Preisgala findet traditionell am 10. Dezember in Stockholm statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 13:00 Uhr