Literaturnobelpreis geht an den Norweger Jon Fosse

Stockholm: Der Norweger Jon Fosse wird in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Die Schwedische Akademie würdigt damit die - wie es heißt - "innovativen Theaterstücke und Prosa" Fosses. Er gebe dem Unsagbaren eine Stimme. Fosse ist vergangene Woche 64 Jahre alt geworden. Er lebt in Norwegen und Österreich. Seine Werke wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt, seine Theaterstücke weltweit aufgeführt, im deutschsprachigen Raum etwa bei den Salzburger Festspielen, am Deutschen Theater in Berlin oder am Schauspielhaus Zürich. Die Münchner Kammerspiele inszenierten 2002 sein Werk "Traum im Herbst". In Deutschland erschien zuletzt Fosses Roman "Ich ist ein anderer".

