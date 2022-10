Literaturnobelpreis-Bekanntgabe steht an

Nachrichtenarchiv - 06.10.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: In kürze steht fest, wer den diesjährigen Literaturnobelpreis erhält. Die Königlich-Schwedische Akademie in Stockholm gibt den Autoren oder die Autorin um 13 Uhr bekannt. In diesem Jahr stehen 233 Kandidaten auf der Liste für die renommierteste literarische Auszeichnung der Welt - die Anwärter bleiben aber traditionell bis zum Schluss streng geheim. Angesichts des Ukraine-Krieges erwarten manche Beobachter, dass der Preis mit einer politischen Botschaft verbunden wird. So gilt die russische Kreml-Kritikerin Ljudmila Ulitzkaja als Kandidatin, die seit dem Frühjahr in Berlin lebt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.10.2022 12:45 Uhr