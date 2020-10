Literaturnobelpreis 2020 geht an Amerikanerin Louise Glück

Nachrichtenarchiv - 08.10.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Die amerikanische Poetin Louise Glück erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Das gab die Schwedische Akademie soeben in Stockholm bekannt. Louise Glück wurde 1943 geboren und wuchs in Long Island auf. Sie studierte am Sarah Lawrence College und an der Columbia University. Nach dem Erscheinen ihres ersten Gedichtbuchs "Firstborn" im Jahre 1968 litt sie unter einer Schreibblockade. - Ein Themenschwerpunkt der im freien Rhythmus einer natürlich dahinfließenden Sprache verfassten Gedichte von Glück ist die Auseinandersetzung des Menschen mit den Unwägbarkeiten der Natur.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.10.2020 13:15 Uhr