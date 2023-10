Literatur-Nobelpreisträger wird bekannt gegeben

Stockholm: In der sogenannten Nobelpreis-Woche ist heute die Literatur an der Reihe. Auch die Auszeichnung für Schriftstellerinnen oder Dichter, die die Schwedische Akademie vergibt, ist mit knapp einer Million Euro dotiert. Im vergangenen Jahr bekam die Schriftstellerin Annie Ernaux den Literatur-Nobelpreis. Als Favoriten gelten heuer bei den Buchmachern der Norweger Jon Fosse und die Chinesin Can Xue. Auch Margaret Atwood, Salman Rushdie und Haruki Murakami werden immer wieder genannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 11:00 Uhr