Literatur-Nobelpreis geht an tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah

Stockholm: Der tansanische Schriftsteller Abdulrazak Gurnah erhält den Literaturnobelpreis 2021. Das hat die Schwedische Akademie in Stockholm bekanntgegeben. Er erhält den Preis für sein - so wörtlich - "kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten". Der heute 73-Jährige kam im Alter von 18 Jahren nach Großbritannien. Seither lebt und arbeitet er dort.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.10.2021 13:15 Uhr