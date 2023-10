Literatur-Nobelpreis geht an Norweger Jon Fosse

Stockholm: Die Schwedische Akademie hat entschieden, dass der Literatur-Nobelpreis in diesem Jahr an den norwegischen Autor Jon Fosse geht. Ein Sprecher erklärte, der 64-Jährige bekomme die Auszeichnung für seine innovativen Theaterstücke und seine Prosa, in denen er "dem Unsagbaren eine Stimme" gebe. Fosse erklärte, er sei überwältigt und sehr sehr froh, habe aber auch ein wenig Angst vor der Aufmerksamkeit, die der Nobelpreis mit sich bringe. Der deutsche Literaturkritiker Denis Scheck begrüßte die Entscheidung. Er sagte, er halte das für eine ausgezeichnete Wahl der Akademie. Bei Fosses Texten handele es sich um Weltliteratur. Er habe für die menschliche Einsamkeit neue Ausdrucksformen gefunden und sei ein Geistesverwandter von Samuel Beckett.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 18:00 Uhr