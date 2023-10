Literatur-Nobelpreis 2023 geht an Norweger Jon Fosse

Stockholm: Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an den norwegischen Schriftsteller Jon Fosse. Das hat die Schwedische Akademie am frühen Nachmittag mitgeteilt. In der Begründung heißt es, der 64-Jährige bekomme die Auszeichnung „für seine innovativen Theaterstücke und Prosa, die dem Unsagbaren eine Stimme geben". Einige seiner Stücke wurden auch an den wichtigsten deutschsprachigen Bühnen in deutscher Übersetzung inszeniert: Etwa bei den Salzburger Festspielen und am Deutschen Theater Berlin, auch an den Münchner Kammerspielen. Die Preisgala findet traditionell am 10. Dezember in Stockholm statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 17:00 Uhr